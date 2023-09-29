شكرا لقرائتكم خبر عن "الحقيل" يتذكر شقيقته الراحلة بحفل تخرج ابنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ابن شقيقته المتوفاه، بمناسبة تخرجه، موضحًا أنها كانت تترقب هذا اليوم لتفخر بتخرج ابنها وتزفّه لخدمة الوطن.

وقال عبر "إكس": "كانت شقيقتي رحمها الله تترقب هذا اليوم الجميل لتفخر بتخرج ابنها وتزفّه لخدمة وطننا الغالي.. ها هو ابنك يجني ثمرة ما زرعتيه بداخله هو وإخوته إنجازًا وتميزًا، رحمك الله شقيقتي الغالية، ووفق ابننا الدكتور محمد الفاخري ونفع بعلمه وعمله".

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وفاة شقيقة وزير البلدية

في مايو الماضي من هذا العام، أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وفاة شقيقته أمل. من خلال تغريدة عبر حسابة على منصة "إكس".