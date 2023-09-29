شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب أقراص خاضعة للتداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية في المملكة تكثيف جهودها للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

حيث أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 30.000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وبمنطقة الرياض قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.