مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح جراء انفجار في مسجد شمال غرب باكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 1:42 مساءً

لقي ثلاثةُ أشخاص على الأقل مصرعَهم، وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء انفجار وقع اليوم داخل مسجد بمنطقة "هانغو"، شمال غرب باكستان. وأفاد قائد شرطة المنطقة "نثار أحمد" في تصريح صحفي، بأن الانفجار وقع أثناء خطبة الجمعة عندما كان نحو 40 شخصًا داخل المسجد، ونتج عن الحادث انهيار سقف المنزل. وأضاف: أن فرق الإغاثة تقوم بأعمال الإغاثة، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة تحسبًا لوجود جثث أخرى تحت أنقاض سقف المسجد الذي انهار. ولم تُعلن حتى الآن أيُّ جهة مسؤوليةَ هذا التفجير الذي جاء بالتزامن مع هجوم انتحاري استهدف تجمُّعًا دينيًّا في مدينة "مستونج" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وأدى إلى مقتل 52 شخصًا، وإصابة العشرات.

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