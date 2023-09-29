شكرا لقرائتكم خبر عن متقدمة 300 مركز..جامعة الملك خالد تحقق إنجازًا في تصنيف "التايمز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الملك خالد على المركز الـ 501 عالميًّا، في تصنيف التايمز للجامعات العالمية (Times Higher Education World University Rankings)، متقدمة 300 مركز عن العام السابق، ومحققة المركز السادس محليًّا.

كما حصلت الجامعة على المركز 117 عالميًّا في ذات التصنيف ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في مجال البُعد الدولي.

مركز علمي دولي

أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة تهدف إلى الوصول بالجامعة إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالميًّا بحلول 2030.

إضافة إلى تعزيز حضور الجامعة لتكون مركزًا مهمًّا للعلم والمعرفة والبحث العلمي والإنتاج المعرفي، بما يسهم في تعزيز مكانتها وسمعتها المؤسسية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في برامج الجامعة ومخرجاتها.

يذكر أن نتائج التصنيف هذا العام اشتملت على أكثر من 1900 جامعة، من 120 دولة حول العالم.