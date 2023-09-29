شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الفرق الإسعافية تباشر حادثًا مروريًا في وقت قياسي بحي المصانع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الفرق الإسعافية حادثًا مروريًا في وقت قياسي بحي المصانع بالرياض، وبعد التدخل الإسعافي تبين وجود حالة حرجة تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني، والبقية تم نقلهم إلى المنشآت الصحية القريبة.

كما قد باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر حادث تصادم مروري في حي الرمال بالرياض.

حيث نجح الإسعاف الجوي من إنقاذ حالة خطيرة ونقلها لمستشفى الحرس الوطني والحالة الأخرى المتوسطة تم نقلها بالإسعاف الأرضي لأقرب منشأة صحية.