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سفير وقنصل أمريكا يزوران مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

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اليوم - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، مايكل آلن راتني، والقنصل العام بجدة، فارس أسعد، يوم أمس الأول، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وأشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بما شاهده في المجمع من عمليات التشغيل وآلية طباعة المصاحف.

سفير أمريكا والقنصل العام بجدة يزوران مجمع الملك فهد لطباعة المصحف - اليوم

مجمع الملك فهد

قال السفير: "في كل سنة آلاف المواطنين الأمريكيين يزورون مكة المكرمة والمدينة المنورة عائدين إلى أمريكا بنسخة من القرآن الكريم المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف".

سفير أمريكا والقنصل العام بجدة يزوران مجمع الملك فهد لطباعة المصحف - اليوم

وعبر عن سعادته لإتاحة الفرصة لزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وما تلقاه من حسن استقبال من القائمين على المجمع.

MO Nasa

MO Nasa

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