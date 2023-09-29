شكرا لقرائتكم خبر عن كاسترو يعلن تشكيل النصر لمواجهة الطائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن التشكيل الأساسي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الطائي والنصر، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024".

تشكيل النصر لمواجهة الطائي

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.



خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

وتضم قائمة بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "راغد النجار، عبد الإله العمري، محمد قاسم، سامي النجعي، أيمن يحيى، محمد آل فتيل، خالد الغنام، سيكو فوفانا، نواف بوشل".

ويحتل النصر، المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي الطائي، في المركز الثاني عشر، برصيد 7 نقاط.