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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وضع الأهلي قدمًا في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2024، وسيحسم الأمر بصورة رسمية عندما يلتقي سان جورج في إياب دور الـ32 من المسابقة على ستاد القاهرة الدولي.

المارد الأحمر سحق نظيره الأثيوبي في مباراة الذهاب بثلاثية، وأصبح سان جورج في حاجة إلى معجزة بأتم ما تعنيه الكلمة من معنى لعبور بوابة حامل اللقب والتأهل إلى دور المجموعات.

ستكون المباراة فرصة للمدرب مارسيل كولر لتجربة بعض لاعبيه الجدد، لا سيما وقبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة في الدوري المصري الأسبوع المقبل، وبعد أن بدأ الأهلي مسيرته بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة.

متى موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

موعد مباراة الأهلي وسان جورج هو الجمعة 29 سبتمبر 2023، على أن تنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة عند السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على ستاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حقوق نقل مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا عبر شاشة قنواتها المفتوحة، ومن المقرر أن تُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "OnTime Sports HD" المجانية.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

قنوات أون تايم سبورت الناقلة الأهلي وسان جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2024 تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تشكيل الأهلي أمام سان جورج

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل سان جورج أمام الأهلي

إليكم تشكيل سان جورج الإثيوبي لمواجهة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: باهيرو.

خط الدفاع: ريميدان - فريمبونج - أمانيل تي - هينوك.

خط الوسط: داويت - أ. فريمبونج - ناثانيل.

الهجوم: تيجينو - أمانويل - أبيل.

الاهلى حامل لقب دوري أبطال إفريقيا

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.



ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

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نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج الاثيوبى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.





سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.