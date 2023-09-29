انت الان تتابع جوائز لعشاقها.. ملتقى القصيم لـ"نوادر الحري 2" يتهيأ بين فحص ومزايدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 2:24 مساءً

أنهت بلدية محافظة عقلة الصقور، استعدادت إقامة ملتقى القصيم الثاني لنوادر الحري بالمحافظة اليوم؛ حيث عملت على تهيئة البنية التحتية وبدء تخطيط الموقع وتجهيز البوابات وصيانة الطرق وتركيب الإنارة والأرصفة وتنظيم المواقف ورش المياه بمحيط الملتقى. ويقع مقر ملتقى القصيم الثاني لنوادر الحري شرق المحافظة، وتحت إشراف المحافظة؛ حيث يؤمل أن يسهم بانتعاش الحركة التجارية واستقطاب الزوار من كل مناطق المملكة، بحيث يمكنهم الاطلاع على الأصناف النادرة من الماشية الحرية، والدخول أيضاً بمزايدات عليها. ويشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بالملتقى للفحص والتأكد من سلامة المعروض وخلوها من الأمراض، وكذلك لتقديم التوعية اللازمة؛ لما يحتاجه مربو الحلال من إرشادات وتعليمات وتقديم آخر ما توصل إليه الطب البيطري في تحصين الحلال. وبحسب المنظمين، فإن عدد المسجلين بالملتقى جاء ضِعف العام الماضي، وأنه سيقدم للحضور وعشاق النوادر جوائز من خلال السحب على كوبونات سيحصلون عليها من بوابات الدخول.

كانت هذه تفاصيل خبر جوائز لعشاقها.. ملتقى القصيم لـ"نوادر الحري 2" يتهيأ بين فحص ومزايدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.