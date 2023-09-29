بابو غوميز يدرس عروضاً للعب في الدوري السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 3:00 مساءً

كشف موقع "infobae" الإسباني عن أن الأرجنتيني أليخاندرو غوميز (بابو غوميز)، لاعب إشبيلية السابق قد ينضم إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقاً لذات الموقع فإن بابو غوميز سيؤجل اعتزاله، بعد دراسته لبعض العروض المقدمة من السعودية وقطر لضمه بالموسم القادم، حيث قرر اللاعب اختيار تحدٍّ جديد للمرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية. وكان اللاعب الأرجنتيني قد تلقى عدداً من العروض السعودية خلال فترة الانتقالات الماضية، بعد فسخ عقده مع إشبيلية بالتراضي بين الطرفين، في الصيف الماضي. وكان قد انضم بابو غوميز البالغ من العمر 35 عاماً، لإشبيلية في 2021 قادماً من أتالانتا الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2017. وسبق له اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها سان لورينزو، إشبيلية، أتلانتا، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.

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