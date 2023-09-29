شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الملاحة العالمي.. مختص: زيادة انبعاثات النقل البحري 250٪ عام 2050 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى العالم أمس بيوم الملاحة البحرية العالمي، تحت عنوان "التزامنا يتواصل.. اتفاقية ماربول في عامها الخمسين"، والذي يسرد تاريخ المنظمة البحرية الدولية الممتد في حماية البيئة من تأثير الشحن، عبر إطار تنظيمي قوي يؤكد التزامها المستمر بهذا العمل المهم.

وقال الخبير البحري والأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، د. وحيد أبو شنب، إنه من منطلق خطط الأمم المتحدة لمشروع التنمية المستدامة للدول الأعضاء، تحتفي في التاسع والعشرون من سبتمبر من كل عام بيوم الملاحة البحرية العالمي.

وأوضح لـ"اليوم"، أن من أبرز موضوعات يوم الملاحة البحرية العالمي العام الجاري، التكنولوجيات الجديدة من أجل نقل بحري أكثر مراعاة للبيئة، وأيضاً الحاجة إلى حلول مستدامة للنقل البحري، تقلل من انبعاثات الغازات لتتماشى مع اتـفاقية باريس بشأن تغير المناخ، إذ تشير أحدث التوقعات الإحصائية إلى زيادة معدل الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري بنسبة تصل إلى 250٪ بحلول 2050 مقارنة بمستويات 2008.

د. وحيد أبو شنب - اليوم

يوم الملاحة البحرية

أوضح تشديد المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بشؤون النقل البحري، على ضرورة اتخاذ السلطات التشريعية والشركات الملاحية جميع التدابير لاستخدام التكنولوجيا المبتكرة والطاقة المتجددة واستخدام الوقود البديل.

تابع: أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منشورا جديدا بمناسبة يوم الملاحة البحرية، تحدثت فيه عن أهمية الأرصاد الجوية البحرية لضمان السلامة في البحر. وأكد الاتحاد الدولي للاتصالات أهمية الاتصالات بالنسبة للتشغيل الآمن لسلاسل التوريد البحرية العالمية. إذ تعتمد السفن والموانئ بشكل متزايد على رقمنه وتكامل الأنظمة التي تعتمد على الاتصال، بحيث أنه يجب إدخال أنظمة اتصالات بحرية جديدة من شأنها أن تساهم في تعظيم حركة السفن وبالتالي تقليل استهلاك الوقود من قبل السفن، ويمكن من استخدام السفن ذاتية الحركة، حيث من المتوقع تسير سفن الجيل القادم ذاتيا بواسطة أنظمة اتصالات متطورة للمراقبة والتحكم عن بُعد.