شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الجمعة.. الرحلات الاستكشافية للمساجد تجذب قاصدي بيت الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجذب المساجد والمواقع التاريخية بمكة المكرمة قاصدي بيت الله الحرام وزائري مكة المكرمة، خاصة في يوم الجمعة، إذ توفر المكاتب السياحية لضيوفها تنظيم رحلات لهذه الأماكن، سواء كانت مساجد تاريخية أو مواقع شهدت أحداثاً تاريخية.

وتبرز في مقدمة المواقع التاريخية التي يحرص على زيارتها المعتمرون بعد أداء مناسكهم زيارة المشاعر المقدسة وجبل الرحمة وجسر الجمرات.

ومن المساجد التاريخية مسجد السيدة عائشة، في منطقة التنعيم الذي يعد أقرب الحل للمسجد الحرام وهو المسجد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بالخروج إليه والاعتمار من عنده.

مسجد الحديبية

كما يحرص المعتمرون وقاصدو مكة المكرمة على زيارة مسجد الحديبية والتعرف على مكانته التاريخية، إذ يقع المسجد بمنطقة الشميسي، ويبعد قرابة 24 كيلومتراً من المسجد الحرام وقرابة 2 كيلومتراً من حد الحرم.

وجرى بناء مسجد حديث بجوار المسجد الأثري القديم المبني بالحجر الأسود والجص، وسميت منطقة الحديبية بهذا الاسم نسبة إلى بئر الحديبية قرب الشجرة التي بويع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تحتها، والتي تسمى تاريخياً بيعة الرضوان.