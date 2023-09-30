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محمد الفلاح - القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي، يستقبل ستاد الأمير فيصل بن فهد ديربي من ديربيات العاصمة الرياض يجمع بين الهلال والشباب، والمزمع إقامته لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي 2024.

عاش "الزعيم" حالة من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة محليًا وآسيويًا، لكن الأمور تحسنت بالفوز على الجبلين في كأس الملك، وإن كانت الانتقادات لا تزال تلاحق المدرب جورجي جيسوس لتواضع المستويات قياسًا بالإمكانات.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الشباب عودة نيمار مجددًا إلى الملاعب بعد الخيار في آخر لقاء، وتنتظر الجماهير كيف ستكون ردة فعل البرازيلي على الهجوم اللاذع الذي تلقاه تحديدًا بعد مباراة نافباخور في دوري أبطال آسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، أما الشباب فحقق فقط 8 نقاط ويأتي في المركز الحادي عشر.

متى موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024؟

يلتقي الهلال مع الشباب في ديربي الرياض يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 بثامن جولات الدوري السعودي.

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024

مباراة الهلال والشباب منقولة عبر قناة SSC1 SD مجانًا داخل السعودية، ولكنك ستحتاج إلى الاشتراك لمتابعتها بتقنية HD أو من خارج السعودية، وشراء جهاز GOBX، حتى تتمكن من الوصول إلى قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب

ومن المتوقع أن يبدأ جيسوس بقوته الضاربة أمام الشباب، حيث يُفكر في بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، مالكوم، نيمار جونيور، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميتروفيتش.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال

في المقابل، يرغب الجهاز الفني للشباب في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن الليوث يعانون من تأخر ترتيبهم في جدول مسابقة دوري روشن السعودي.

ويُفكر مدرب الشباب، مارسيل كايزر، في بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: فواز الصقور، إياجو دوس سانتوس، رومان سايس، محمد عيسى.

الوسط: جوستافو كوييار، هتان باهبري، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، يانيك كاراسكو

الهجوم: حبيب ديالو.

ترتيب الهلال والشباب

يأتي الهلال في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر ب 18 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

يذكر أن أخر مباراة جمعت الفريقين، نجح خلالها الهلال في إخراج الشباب من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، بعد الانتصار عليه بنتيجة 3/1.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

والتقى الفريقان في بداية الموسم خلال نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023، وحينها نجح الهلال في الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

لكن آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري لا تحبذ جماهير الهلال تذكرها، بعدما فك الليوث عقدة الزعيم وفازوا عليه بثلاثية نظيفة في ملعب الملز.

وتتكرر المواجهة ولكن الهلال هذه المرة في حالة توتر بسبب تراجع النتائج مؤخرًا، أما الشباب فبدأ في استعادة عافيته إلى حد ما بعد رحيل المدرب مارسيل كايزر والتغييرات الإدارية التي حدثت بالآونة الأخيرة.