شكرا لقرائتكم خبر عن مغالطات تاريخية.. دارة الملك عبد العزيز تكشف حقيقة فيديو "قصر أبو حجارة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دارة الملك عبد العزيز حقيقة مقطع الفيديو المنتشر "قصر أبو حجارة"، مؤكدة أنه احتوى مغالطات تاريخية لا أساس لها من الصحة، بعدم دقة ناشره حول إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.

أضافت: ولأهمية توضيح الحقيقة تود الدارة الإفادة بالتالي: - اعتاد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - إكرام الناس وتلبية دعواتهم في المدن والقرى والبادية دون النظر إلى مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

اقتراح تغيير اسم مملكة نجد والحجاز

ذكرت: لم يكن من اقترح تغيير اسم مملكة نجد والحجاز من أهالي الحجاز فقط بل كانوا من أهالي المملكة بشكل عام ونُشر ذلك في جريدة أم القرى الرسمية.

وزادت: استنادًا إلى الأحداث الموثقة والمؤكدة والتي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية في عددها 406 في 23 سبتمبر 1932م، فإنه بناء على رؤية الملك عبد العزيز التجديدية ولمقترح رفع له بشأن تغيير اسم المملكة فقد أمر بتشكيل لجنة يرأسها فؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجية وأعضائها من رجال الحكومة فاجتمعت في منزل عبد الله الفضل في الطائف بناء على صفته الوظيفية حيث كان يشغل منصب النائب الأول لمجلس الشورى.

وأكملت: تبادلت وجهات النظر في الفكرة والخروج بمقترح تغيير تسمية المملكة إلى المملكة العربية السعودية بدلًا من المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها؛ إذ وجّه الملك عبد العزيز بعرض الفكرة على المواطنين والاستئناس برأيهم، فأرسلت برقيات لجميع مناطق المملكة فانهالت البرقيات عائدة بتأييد الفكرة، ليوجّه الملك عبد العزيز بإعداد الأمر الملكي الشهير رقم 2716 الذي أعلن في ذات العدد عن اختيار يوم 23 سبتمبر ليكون اليوم الذي أعلن فيه عن توحيد المملكة العربية السعودية.

حقيقة الفيديو المنتشر "قصر أبو حجارة"

وذكرت: أقيم حفل كبير في دار الحكومة في مكة، حضره نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله-. - الأمر الجلي الذي يبين أنه لم ترد في المصادر أو على ألسنة الناس أي ذكر لدكة الحلواني أو مزرعة أبو حجارة، أن الاحتفال الذي أقيم في الطائف في نفس اليوم كان في قصر الإمارة حيث أقيم حفل مهيب وأطلقت المدفعية مئة مدفع ومدفع طلقاتها احتفالاً بهذه المناسبة.

وأوضحت أنه ذكر في الفيديو أن لقب الملك عبد العزيز تغيّر من السلطان عبد العزيز إلى الملك عبد العزيز وهذا غير صحيح، فقد كان ملكًا لنجد والحجاز قبل تسميته ملكًا للمملكة العربية السعودية، وبناءً على ما سبق يتبين أن ما ذكر في الفيديو المنتشر عار عن الصحة، ولا يمت للتاريخ بصلة.