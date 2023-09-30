شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. "الأرصاد" ينبه من الضباب على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم في تقريره اليومي عن حالة الطقس، من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة ينبع ومركز الرايس بالمدينة المنورة.

وأشار المركز الوطني، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 5 ) كيلومتر، موضحًا أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 1 صباحا تستمر حتى الساعة الثامنة صباح اليوم.

طقس المدينة المنورة

كان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة، تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوًن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.