السعودية | تركي بن محمد بن فهد يرفع الشكر للقيادة على رعايتها ودعمها للقطاع غير الربحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الرعاية والاهتمام والدعم للقطاع غير الربحي لتطويره وتمكينه ليحقق الأهداف المأمولة، ويشارك في رفع الناتج المحلي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

جاء ذلك بمناسبة إعلان فوز جمعية “بناء” بجائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية 2023م، حيث حصلت الجمعية على المركز الثاني على مستوى جمعيات المملكة.

وقال سموه: إن فوز الجمعية بهذه الجائزة للمرة الثالثة يدل على ما تتمتع به الجمعية من قدرات وامكانيات، وعمل متواصلٍ للتطوير وتحسين وتجويد الخدمات، والسير نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، لتقديم خدمة متميزة للأيتام، وفق رؤية واستراتيجية أشرف عليها متخصصون في مجال خدمة الأيتام.

وأضاف سموه : فوز الجمعية بهذه الجائزة يُعد مفخرة للجمعية والعاملين فيها لما لهذه الجائزة من مكانة كبيرة على المستويين المحلي والدولي، وهذا الفوز يحملنا مسؤولية إضافية لتطوير عملنا، وتقديم خدمات أفضل لجميع الأسرة المستفيدة من خدمات الجمعية، كما أن لهذه الجائزة مكانة كبيرة حيث إنها تحمل اسم جلالة المغفور له بإذن الله الملك خالد بن عبدالعزيز, كما تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وهذا دليل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالعمل الخيري والإنساني وتنميته.

وقدم سموه الشكر والتقدير للقائمين على جائزة الملك خالد وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس هيئة جائزة الملك خالد، ورئيس مجلس الأمناء، على ما يبذلونه من جهود للرقي بمستوى العمل الخيري والاجتماعي.

وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ للبلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.