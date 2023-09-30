"ضباب خفيف" على ينبع والرايس وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله؛ إلى شبورة مائية "ضباب خفيف" على محافظة ينبع ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية "3 - 5" كيلومترات.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ1 صباحًا، تستمرّ حتى الساعة الثامنة صباح اليوم.

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