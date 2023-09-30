ابتداءً من الغد.. رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 سبتمبر 2023, 7:35 صباحاً

يبدأ المرور، غداً الأحد، الموافق الأول من شهر أكتوبر، الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة". وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكلٍ مباشرٍ في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة. وكانت إدارة المرور قد فعّلت نهاية العام الماضي الرصد الآلي لـ(7) مخالفات مرورية، شملت وقوف المركبة في أماكن غير مخصّصة للوقوف، والمخالفة الثانية هي تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، والثالثة هي قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، والرابعة هي تنظيمات السير على الطريق (Ramp Metering). وتضمنت المخالفات أيضاً عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدّد المسارات، فيما كانت المخالفة السادسة عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.. أما المخالفة السابعة، فتمثلت في القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها.

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