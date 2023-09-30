انت الان تتابع شاهد.. السفير الصيني لدى المملكة في أحدث ظهور له: اشتريت اليوم العقال المقصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 سبتمبر 2023, 7:54 صباحاً

ظهر سفير جمهورية الصين بالمملكة تشن وي تشينغ؛ في أحدث منشوراته على الحساب الرسمي على منصة "إكس"، وهو يرتدي العقال السعودي. وكتب تشن وي تشينغ؛ تعليقاً على الصورة: "اشتريت اليوم العقال المقصب". وكان تشن، قد هنّأ القيادة وشعب المملكة بذكرى اليوم الوطني، وكتب في حسابه يقول: "اليوم نجدّد ذكرى توحيد هذا الكيان، ونعيد للأذهان عظمة الأجداد". وأضاف: إن المملكة تتمتع بماضٍ عريقٍ وحاضرٍ مشرقٍ وقادة استثنائيين.. ونحن نجدّد محبتنا ومتانة علاقتنا على المستويات كافة مع المملكة حكومةً وشعباً.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. السفير الصيني لدى المملكة في أحدث ظهور له: اشتريت اليوم العقال المقصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.