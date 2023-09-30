شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس اليوم بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار المركز إلى أن الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتوقع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد العرضيات وأضم وبني يزيد وميسان، ويلملم، أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعف رعدية

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد العهد وواودي الفرع والحناكية والمدينة المنورة، والعيص وخيبر والعلا، أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية