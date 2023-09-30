شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على 14 محافظة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

ضباب خفيف

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم في تقريره اليومي عن حالة الطقس، من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة ينبع ومركز الرايس بالمدينة المنورة.

وأشار المركز الوطني، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 5 ) كيلومتر، موضحًا أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 1 صباحا تستمر حتى الساعة الثامنة صباح اليوم.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوًن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.