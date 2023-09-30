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السعودية | إلزامية حجز موعد لـ”الفحص الدوري”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الفحص الدوري للسيارات، أن حجز موعد لإجراء الفحص الفني الدوري؛ أصبح إلزامياً على جميع المركبات.

ودعا “الفحص الدوري” أصحاب المركبات بمختلف أنواعها لحجز موعد قبل التوجه لأي من محطات الفحص، وذلك من خلال منصة الفحص الفني الدوري. http://vi.vsafety.sa

وأوضح أن خطوات حجز الموعد سهلة وبسيطة، تبدأ بإدخال البيانات الشخصية، وبيانات المركبة، واختيار نوع الفحص، ومنطقة ومركز الفحص، ثم إدخال التاريخ والتوقيت، ورمز التحقق المرسل على الجوال، والضغط على تأكيد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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