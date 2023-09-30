انت الان تتابع مؤشرات مبشرة.. "الحصيني": حالات جوية عدة بالوسم وصور لأمطار تراكمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب مراصد الطقس، فإن المؤشرات والمعطيات مبشرة لحالات جوية عدة في موسم الوسم لهذا العام 1445هـ.

وأرفق "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، بعض الصور الجوية، وقال: "هذه توقعات الأمطار -تراكمي- خلال موسم الوسم لهذا العام من نماذج عددية عدة للطقس، والتغيير وارد لأنها توقعات، والله أعلم".

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