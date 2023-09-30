انت الان تتابع الباحة.. حملة للتعريف والوقاية من "السعار" تزامناً مع يومه العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 سبتمبر 2023, 8:49 صباحاً

أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بالباحة، أمس، حملة اليوم العالمي للسعار، وذلك من خلال إقامة معرض للتعريف بمرض السعار، والتي تستمر لمدة يومين في محافظات عدة بمنطقة الباحة. وأوضح مدير الفرع راشد بن عبدالله الزهراني؛ أن الفرق البيطرية الإرشادية ستوجد في مدينة الباحة بغابة رغدان، وبمحافظة بلجرشي بحديقة الدانة، وبمحافظة العقيق بحديقة طيبة الاسم. وأشار الزهراني؛ إلى أن الحملة تأتي ضمن الحملات التي ينفّذها المركز تماشياً مع خطة التوعية الشاملة للأمراض والآفات ونشر الثقافة، لرفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض السعار والأمراض الأخرى، وتستهدف الحملة جميع الفئات العمرية ومربي الحيوانات الأليفة خاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر الباحة.. حملة للتعريف والوقاية من "السعار" تزامناً مع يومه العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.