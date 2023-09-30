شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية.."الأرصاد" ينبه من طقس عسير والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية.

وبين المركز أن المحافظات التي يسودها هذا الطقس تشمل: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس المدينة المنورة

كما نبه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتشمل محافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وخيبر والعلا .

وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.