السعودية | قصة مأساوية أثارت تعاطف الكثير.. وفاة اليوتيوبر السعودي “إبراهيم السهيمي” في حادث مروري بمكة المكرمة وطفلته “الجازي” تلحق به بعد ساعات قليلة من وفاته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، عن قصة وفاة اليوتيوبر السعودي “إبراهيم السهيمي” الذي توفي في حادث مروري بمكة المكرمة، والتحقت به طفلته الصغيرة “الجازي” بعد ساعات قليلة من وفاته.

وذكرت أن قصة وفاة اليوتيوبر السعودي “إبراهيم السهيمي” أثارت تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وبينت أن اليوتيوبر السعودي توفي إثر حادث أليم بمنطقة “الجموم” في منطقة مكة المكرمة.

وأفادت بأنه لم يمر على وفاته ساعات قليلة حتى لحقت به طفلته “الجازي” البالغة من العمر 8 أشهر، وهو الأمر الذي أحزن كل من سمع بالخبر.