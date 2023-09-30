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انت الان تتابع تنظيم مؤتمر صحفي للتعريف بالمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
30 سبتمبر 2023, 9:37 صباحاً
تعقد وزارة النقل، بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي "UPU"، مؤتمراً صحفياً، اليوم، عند السادسة مساءً، يترأسه رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل"، المهندس آنف أبانمي؛ والمدير العام لاتحاد البريد العالمي ماساهيكو ميتوكي.
ويهدف المؤتمر الصحفي إلى تسليط الضوء على أبرز ما سيتطرق له المؤتمر، وأهم القرارات التي ستُناقش بين قادة وأعضاء الاتحاد، ومدى تأثيرها على الحراك المتواصل والتحوّل المتسارع الذي يشهده قطاع البريد والخدمات اللوجستية لمواكبة التطوّرات التقنية الهائلة، وتوظيفها لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة البريدية عالمياً.
ويركز المؤتمر الاستثنائي على موضوعات محورية، مثل: تعزيز التكامل، والمشاركة من خلال بناء منظومةٍ بريدية تتوحدّ فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم مفهوم المنظومة البريدية الواحدة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي، والتحدث حول توفير بيئة تشجع التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاع البريدي لتحقيق فائدة أكبر للمجتمع.
وتستضيف المملكة المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور دولي رفيع المستوى، وبمشاركة 192 دولة من حول العالم استجابةً للتطوّر المتسارع لقطاع البريد، ليكون منصةً تعزّز التكامل والمشاركة بين أعضاء الاتحاد لدراسة فرص توسيع العضوية لتشمل عدداً أكبر من الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه منظومة البريد العالمية.
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