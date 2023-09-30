انت الان تتابع تنظيم مؤتمر صحفي للتعريف بالمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعقد وزارة النقل، بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي "UPU"، مؤتمراً صحفياً، اليوم، عند السادسة مساءً، يترأسه رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل"، المهندس آنف أبانمي؛ والمدير العام لاتحاد البريد العالمي ماساهيكو ميتوكي.

ويهدف المؤتمر الصحفي إلى تسليط الضوء على أبرز ما سيتطرق له المؤتمر، وأهم القرارات التي ستُناقش بين قادة وأعضاء الاتحاد، ومدى تأثيرها على الحراك المتواصل والتحوّل المتسارع الذي يشهده قطاع البريد والخدمات اللوجستية لمواكبة التطوّرات التقنية الهائلة، وتوظيفها لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة البريدية عالمياً.

ويركز المؤتمر الاستثنائي على موضوعات محورية، مثل: تعزيز التكامل، والمشاركة من خلال بناء منظومةٍ بريدية تتوحدّ فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم مفهوم المنظومة البريدية الواحدة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي، والتحدث حول توفير بيئة تشجع التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاع البريدي لتحقيق فائدة أكبر للمجتمع.