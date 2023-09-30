البحرين تعلن مصرع مواطن خليجي ثلاثيني إثر سقوط سيارته في البحر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 سبتمبر 2023, 10:54 صباحاً

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، السبت، وفاة مواطن خليجي غرقاً بعد أن سقطت سيارته في البحر. وقالت الوزارة على صفحتها بمنصة "إكس": "وفاة شخص غرقاً من جنسية خليجية (30 عاماً)، من جرّاء سقوط سيارته في البحر بمنطقة الفاتح". وأضافت: "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية المواطن الخليجي أو طبيعة الحادث.

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