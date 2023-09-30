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محمد الفلاح - بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة الزمالك وارتا سولار في كاس الكونفدرالية الافريقية

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة الزمالك وارتا سولار في كاس الكونفدرالية الافريقية يستعد فريق الكرة في نادي الزمالك لخوض مباراة هامة أمام فريق أرتا سولار في مساء اليوم، وذلك في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ستُقام هذه المباراة على أرضية استاد القاهرة وتأتي في إطار جولة الإياب من دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وآرتا سولار بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وآرتا سولار

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.

وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وخسر الزمالك لأول مرة في تاريخه بالبطولات الإفريقية أمام نادي من جيبوتي، عقب سقوطه بثنائية دون رد أمام أرتا سولار.

توقيت مباراة الزمالك وارتا سولار

في حين يبدأ الشوط الأول من مباراة نادي الزمالك وارتا سولار خلال جولة دور ال 32 من بطولة كاس الكونفدرالية الافريقية، مساء يوم السبت في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت موريتانيا، 5 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن، 8 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

يحتاج الفريق الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

وعقد لاعبو الزمالك العزم على تعويض خسارة لقاء الذهاب وتخطى عقبة أرتا سولار فى لقاء العودة بعد ظهورهم بأداء غير جيد فى مباراة الذهاب لم يرتقِ لطموح جماهير القلعة البيضاء التى تنتظر منهم الكثير فى ظل فقدان البطولات الموسم الماضى،وتراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

وتحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مع اللاعبين مؤكدًا لهم أهمية مباراة أرتا سولار وضرورة الفوز بنتيجة كبيرة تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصلة المنافسة على اللقب.

تعليمات أوسوريو للاعبى الزمالك

وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف وتخطي هذه المرحلة في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز.

من جانبه، طالب مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق اللاعبين بالتركيز والعمل على هدف واحد فقط هو الفوز بنتيجة كبيرة وعدم استقبال أهداف لتخطي هذا الدور وتعويض الإخفاق في لقاء الذهاب.

وأكد عبد الهادي أن الجميع لديه ثقة قوية في اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومواصلة المنافسة واسعاد الجماهير التي تدعم الفريق وتؤازره باستمرار.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: محمد عبد الغنى،محمد طارق،حمزة المثلوثى،أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسى،مصطفى شلبى،أحمد سيد "زيزو" وإبراهيما نداى، خط الهجوم: سيف الجزيرى.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأرتا سولار

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

على الجانب الأخر، تدخل كتيبة أرتا سولار المباراة بتحدى جديد تجت شعار كتابة تاريخ للكرة الجيبوتية،حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك والصعود لدور المجموعات خاصة أن لديهم أكثر من فرصة لاستكمال المفاجأة.