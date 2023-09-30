الرياض يعود بفوز ثمين من ميدان أبها.. في الجولة الثامنة من دوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 سبتمبر 2023, 2:21 مساءً

نجح فريق الرياض الأول لكرة القدم، في العودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الأولى بتغلبه خارج ميدانه على مضيفه أبها بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن . خيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، حيث لم يتمكن أصحاب الضيافة رغم سيطرتهم واستحواذهم على الكرة من الوصول إلى شباك مارتن كومبانيا، في المقابل تمكن فريق الرياض من زيارة شباك أبها لكن الحكم محمد الدقاش ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة السادسة. في الشوط الثاني تمكن فريق الرياض من زيارة الشباك مرة أخرى عن طريق صالح آل عباس، لكن الحكم ألغى الهدف بقوة القانون بعد العودة لتقنية الـvar، وذلك في الدقيقة 66 نتيجة خروج الكرة بكامل محيطها خارج أرضية الملعب. ونجح المهاجم الجامايكي أندريه جراي من خطف هدف الفوز لفريق الرياض في الدقيقة 84، مترجماً عملًا جماعيًا لفريقه، قبل أن يقدم له صالح آل عباس تمريرة على طبق من ذهب لم يتوان في إيداعها الشباك. رفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط احتل من خلالها المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر .

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