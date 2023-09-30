زراعة عسير تختيم فعالية "أرضنا الطيبة" المصاحبة لليوم الوطني 93

اختتمت مساء اليوم الفعالية المصاحبة لليوم الوطني 93 التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير وأُطلق عليها فعالية :"أرضنا الطيبة", ويشارك فيها 8 جمعيات زراعية هي: جمعية التعاونية الزراعية بخميس مشيط، الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالشعف، جمعية البن بمنطقة عسير، جمعية الخدمات الزراعية بالنماص، الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالماوين، الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية برجال المع، الجمعية التعاونية للنحالين برجال المع، جمعية البن التعاونية برجال المع.

كما صاحب الفعالية ركن للفن التشكيلي، وركن للرسم على الوجه، وركن للحيوانات الأليفة، وفعاليات أخرى مثل عدد من الفرق الشعبية بالألحان الجبلية، وندوات حوارية حول المنتجات الزراعية بالمنطقة بمشاركة ممثلين لسبع محافظات وقد أدار الحوار في الندوة الأولى المهندس محمد مشبب العاطفي والدكتور علي الشهري و ماجد سروي والمقررة هيفاء عبدالله آل حموض، فيما جمعت الندوة الثانية عدد من مسؤولي الفرع مع رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية.

من جهة ثانية، أقامت إدارة الثروة الحيوانية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير ورشة عمل بعنوان "الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الثروة الحيوانية " السائبة"، صباح هذا اليوم الخميس بمقر الفرع بمدينة أبها، وقد إفتتح الورشة مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، بحضور عدد من مدراء الإدارات وموظفي الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وأكد المهندس أحمد آل مجثل في كلمته على أهمية مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بالثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الدليل الإجرائي سيسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي وحمايته.

واستهدفت الورشة مدراء إدارة الثروة الحيوانية بجميع فروع الوزارة، حيث استمرت فعالياتها لمدة يوم واحد بهدف الدليل إلى تعريف المشاركين بالآليات والإجراءات المتبعة في التعامل بكفاءة مع حالات الثروة الحيوانية السائبة وفقاً للمعايير والسياسات المعتمدة.