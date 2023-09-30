شكرا لقرائتكم خبر حلول الصندوق الثقافي التمويلية بمنتدى الأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الصندوق الثقافي في منتدى الأفلام السعودي المقام تحت رعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، الأمير بدر بن فرحان، خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الحالي.

ويقام المؤتمر بتنظيم من هيئة الأفلام في مركز المؤتمرات والمعارض بواجهة روشن بالعاصمة الرياض، ويهدف المنتدى إلى أن يكون الحدث الأكثر إثراء في عالم صناعة الأفلام.

وتتضمن المشاركة جناحا تعريفيا في المعرض المصاحب للمنتدى، لاستقبال الزوار والمهتمين بالتعرف على ما يقدمه الصندوق من خدمات وحلول تمويلية لقطاع الأفلام والقطاعات الثقافية الأخرى.