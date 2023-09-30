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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك برنامج صون الموروث الموسيقي والأدائي «طروق السعودية» بحفل ختامي لأعمال البرنامج التوثيقية في منطقة الباحة على مسرح مهرجان الفنون الأدائية التقليدية بمنطقة الباحة خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الحالي، لإحياء الفنون الشعبية الأصيلة وأزيائها، والآلات الموسيقية المستخدمة لكل فن، إضافة إلى المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

وسيقدم البرنامج خلال مشاركته جلسة حوارية للحديث عن تجربة «طروق السعودية» في توثيق الفنون الموسيقية والأدائية، يشارك فيها الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية الأستاذ سلطان البازعي، كما يقدم البرنامج فيلما وثائقيا عن رحلة طروق السعودية منذ البداية وحتى اليوم، إضافة لعرض بعض منتجات طروق السعودية لتصوير الفنون الجماعية على شاشات المسرح، وعرض فني حي يقدم أداء طرق الجبل، وعزف بالعود، وأداء لفرقة الفنون الخاصة بمنطقة الباحة، ويستعرض البرنامج كذلك أبرز وأهم المخرجات المرئية، والتي تشتمل على 8 أفلام تشويقية لفنون منطقتي الباحة وعسير، إلى جانب مادتين مرئيتين مصاحبتين لشاشة الحفل الختامي.