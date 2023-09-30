شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 في حادث بالرياض.. والإسعاف الجوي ينقل حالة خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 5 أشخاص في حادث بالرياض، ونقل أحدهم عبر الإسعاف الجوي بسبب خطورة موقفه.

وأعلن الهلال الأحمر، عن أنه يباشر حادث تصادم في حي السلي، بالرياض.

وكتب الهلال الأحمر، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت: حفطاً للأرواح وتفعيل سرعة الاستجابة الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر، تباشر حادث تصادم في حي السلي بالرياض، وتنقل 5 حالات للمنشآت الصحية القريبة، وحالة واحدة خطرة نقلت بالإسعاف الجوي.

الإسعاف الجوي

أمس الجمعة، باشرت الفرق الإسعافية حادثًا مروريًا في وقت قياسي بحي المصانع بالرياض، وبعد التدخل الإسعافي تبين وجود حالة حرجة تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني، والبقية تم نقلهم إلى المنشآت الصحية القريبة.