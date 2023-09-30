شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أمنية مكثفة.. إحباط ترويج وتهريب المخدرات في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم الجهات الأمنية بجهود كبيرة، لمكافحة ترويج وتهريب المخدرات في كافة مناطق المملكة.

وقبضت القوة الخاصة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

نبات القات المخدر

وفي منطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود، لمحاولتهما تهريب 25 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم 27 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.