شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر البريد العالمي في الرياض.. فرصة لإبراز دور المملكة في القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس مؤسسة البريد السعودي، آنف أبانمي، أن المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، يأتي في مرحلة مهمةٍ من تعميق دور وأثر الاتحاد داخل قطاعاتٍ جديدة ومناقشة انضمام جهاتٍ ستعظّم من مستهدفاته التنموية".

ورفع "أبانمي"، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على رعاية خادم الحرمين الشريفين، للمؤتمر، واهتمامها البالغ في القطاع البريدي واللوجستي بالمملكة، مشيرًا إلى دور الرياض الجوهري في تعزيز نمو وتطور وترابط القطاع البريدي.

وأعرب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، عن سعادته بنيل شرف الاستضافة واستعداد المملكة لتقديم نسخةٍ استثنائية من الحدث تحقق مستهدفات الاتحاد، وقال: "تؤكّد الرياض في استضافتها للمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي على دورها المحوري والجوهري في بناء شبكة بريدية عالمية مترابطة.

مؤتمر البريد في الرياض

عبر ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي عن شكره وامتنانه لقيادة المملكة على استضافة المؤتمر الاستثنائي، وعن التحوّل الكبير الذي تعيشه الرياض على المستوى اللوجستي والبريدي.

وقال: "نهدف من خلال المؤتمر إلى تعزيز دور ومكانة الاتحاد البريدي العالمي كداعمٍ لترابط الشبكة البريدية العالمية، من خلال بناء إطارٍ تنظيمي شمولي، وتطوير منتجاتنا البريدية، وتعزيز خدماتنا وقدراتنا المالية لمواكبة التطور التقني الذي يعيشه العالم، لخدمة مستهدفاتنا في ترسيخ الاستدامة داخل المنظومة البريدية العالمية".

مؤسسة البريد السعودي

كانت وزارة النقل عقدت بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي "UPU" مؤتمراً صحفياً ترأسه رئيس مؤسسة البريد السعودي، والمدير العام للاتحاد البريدي العالمي أمام عددٍ من الجهات والقنوات الإعلامية للكشف عن حيثيات ومستهدفات إقامة المؤتمر، ودور المملكة كرائدٍ ورافدٍ عالميٍ في تعزيز الترابط اللوجستي والبريدي، مشيرين إلى دور المؤتمر في تعزيز التطوّر المتواصل والتحوّل المتسارع الذي يشهده قطاع البريد والخدمات اللوجستية لمواكبة التطوّرات التقنية الهائلة، وتوظيفها لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة البريدية عالمياً.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر الاستثنائي الرابع في الرياض 5 أيام بين 1-5 أكتوبر، ويجمع قادة قطاع البريد والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، ليكون منصةً تعزز التكامل والمشاركة بين أعضاء الاتحاد لدراسة فرص توسيع العضوية لتشمل عدداً أكبر من الجهات الفاعلة في القطاع البريدي و ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه منظومة البريد العالمية.