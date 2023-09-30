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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، تُختتم الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2024 بمواجهة حامية الوطيس تجمع بين الأهلي والاتفاق على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.

لم تكن كتيبة المدرب ماتياس يايسله مقنعة في مواجهات الكبار، وليس أدل على ذلك من الهزيمة أمام النصر 4-3، بما يجعل مباراة الاتفاق محورية للغاية.

كتيبة المدرب ستيفن جيرارد تواصل بدايتها الجيدة حتى الآن للموسم، فلديها 16 نقطة بعد 7 مباريات، وحالة الفوز سيتساوى الاتفاق مع الهلال والتعاون بالمرتبة الثانية وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

أما الأهلي فيأتي في المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والهزيمة مرتين رغم الكتيبة المدججة بالنجوم التي تراجع مستواها في الآونة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

تقام مباراة الأهلي والاتفاق مساء السبت 30 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة في التاسعة بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

كما هي العادة، مباراة الأهلي والاتفاق متاحة مجانًا عبر قناة SSC1 SD ولكن ذلك الخيار متاح فقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارج بلاد الحرمين أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك من أجل الوصول لقناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

قنوات SSC السعودية متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك متابعة قناة SSC1 سواءً HD أو SD من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتفاق

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار

خط الوسط: جابري فيجا - فرانك كيسي - محمد المجحد

خط الهجوم: رياض محرز - روبيرتو فيرمينو - آلان سان ماكسيمين

تشكيل الاتفاق أمام الأهلي

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: سنوسي الهوساوي- مارسيل تيسيران- جاك هيندري- عبد الله الخطيب.

الوسط: على هزازي- جوردان هندرسون- فيصل الغامدي.

الهجوم: أحمد الغامدي- روبن كوايسون- موسى ديمبيلي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتفاق من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا بتقنية SD من داخل السعودية.

ولمتابعة المباراة بتقنية HD سيتعين عليك الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

الاتفاق نجح في الفوز على جدة منذ أيام، في كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة أربعة أهداف دون رد من توقيع جورجينيو فينالدوم وموسيى ديمبلي "ثنائية" ومحمد الكويكبي.

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في الجانب المقابل فإن نادي الأهلي تمكن من تسجيل انتصار صعب على العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووقع على الأهداف الثلاث كل من فراس البريكان "هدفين" وسميحان ضيدان النابت.

الهلال حقق انتصارا متأخرا يوم الجمعة على حساب الشباب ليصل إلى 20 نقطة في صدارة الدوري السعودي، وبات الأهلي مطالبا بتصحيح الأوضاع وتحقيق الفوز اليوم لتقليص الفارق معه إلى نقطتين، والإبقاء على حظوظه في المنافسة.

الأهلي يأتي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمتين، أما الاتفاق فيتفوق بفارق نقطة واحدة حيث خسر في لقاء وتعادل في آخر.