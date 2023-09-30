أعلنت الهيئة العامة للطرق بدء المرحلة الأخيرة من طريق جدة مكة المباشر. وقالت الهيئة إن المرحلة الأخيرة من المشروع تبلغ مسافتها 20 كيلو متر من مسافة إجمالية تبلغ 73 كيلو متر، مبينة أن نسبة الإنجاز الكلي من المشروع بلغت 70%.

وأوضحت هيئة الطرق بأن مشروع جدة مكة المباشر يهدف إلى اختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة والتي بدورِها تسهل إنتقال المعتمرين والحجاج إلى مكة المكرمة، كما يهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام على طريق الحرمين وتحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها.