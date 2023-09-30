بدء المرحلة الأخيرة من طريق جدة مكة المباشر

وأوضحت هيئة الطرق بأن مشروع جدة مكة المباشر يهدف إلى اختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة والتي بدورِها تسهل إنتقال المعتمرين والحجاج إلى مكة المكرمة، كما يهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام على طريق الحرمين وتحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها.
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