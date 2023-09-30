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مؤتمر صحفي للتعريف بالمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي

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تعقد وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي "UPU" مؤتمرا صحفيا اليوم عند السادسة مساء، لتسليط الضوء على أبرز ما سيتطرق له المؤتمر وأهم القرارات التي ستُناقش بين قادة وأعضاء الاتحاد، ومدى تأثيرها على الحراك المتواصل والتحول المتسارع الذي يشهده قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتوظيفها لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة البريدية عالميا.

ويشارك في المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه المملكة غدا وعلى مدى 5 أيام، قادة الاتحاد البريدي العالمي ومسؤولون من وزراء ورؤساء شركات رائدة وممثلي 192 دولة لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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