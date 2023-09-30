مؤتمر صحفي للتعريف بالمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي

ويشارك في المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه المملكة غدا وعلى مدى 5 أيام، قادة الاتحاد البريدي العالمي ومسؤولون من وزراء ورؤساء شركات رائدة وممثلي 192 دولة لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
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