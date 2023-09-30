مؤتمر صحفي للتعريف بالمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي

تعقد وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي "UPU" مؤتمرا صحفيا اليوم عند السادسة مساء، لتسليط الضوء على أبرز ما سيتطرق له المؤتمر وأهم القرارات التي ستُناقش بين قادة وأعضاء الاتحاد، ومدى تأثيرها على الحراك المتواصل والتحول المتسارع الذي يشهده قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتوظيفها لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة البريدية عالميا.

ويشارك في المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه المملكة غدا وعلى مدى 5 أيام، قادة الاتحاد البريدي العالمي ومسؤولون من وزراء ورؤساء شركات رائدة وممثلي 192 دولة لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.