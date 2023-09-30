ابتداء من الغد.. رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيا

تبدأ الإدارة العامة للمرور اعتبارا من الغد رصد مخالفة عدم تأمين المركبات "إلكترونيا". وأوضح المرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيتم رصد المخالفة آليا مرة كل 15 يوما في جميع مناطق المملكة، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.



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