شكرا لقرائتكم خبر ندوة حوارية حول القيم التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، على مسرح جامعة الملك سعود ندوة حوارية تعنى بالرؤية الشاملة للعمارة السلمانية عنوانها «المستقبل والقيمة التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني»، تحدث خلالها كل من الدكتور مشاري النعيم، والدكتور فهد اللهيم، والدكتور عاصم العبداللطيف، والكاتب مشاري الذايدي.

وبعد نبذة تعريفية عن الميثاق من مدير الجلسة الدكتور فهد العتيبي حول ميثاق الملك سلمان العمراني، تحدث النعيم عن مراحل تطور الخطاب المعماري، ويُقصد به ما يجمع بين المهنة والنماذج التي شكلت العمارة، مسلطا الضوء على مراحل الميثاق.

ووجد الكاتب مشاري الذايدي، في الميثاق، الأصالة والاستمرارية، وهما مفتاحان لشخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقال: «نحن في حاجة إلى حديث دقيق في الهندسة الاجتماعية، ولا يمكن أن يكون هناك حراك حقيقي دون تخطيط، ولا بد من امتلاك هوية ثقافية، ولاسيما ونحن نعيشها بشكل تلقائي وعفوي ومنها يجب أن ننطلق».

وشدد على ضرورة مصاحبة الفكر لأي جانب عملي «فليس هناك من تغير عملي لا يصحبه فكر».

بدوره، عدّد الدكتور فهد اللهيم، القيم التي يحملها الميثاق، إذ تتميز كل قيمة بأهميتها وهدفها وتوجهها نحو قيم التصميم التي يجب دعمها، مع رسم مرجعية للتميز المعماري ومعانيه العميقة، التي تجسد جوهر فلسفة التصميم».

وذكر الدكتور عاصم العبداللطيف أن «المستقبل لا ينفصل عن الماضي، ويجب مراعاة ما كان عليه البناء القديم وما يُشكله من نواة متكاملة للمدينة، مع ضرورة أن يصاحب التطور كل ما يختص بالعمران من أساليب كتابية، وولادة نقد عمراني وجوائز تدعمه وتنظيم ندوات ولقاءات وإعداد إصدارات، وصولًا إلى نهضه عمرانية واعدة ومستمرة».