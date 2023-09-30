شكرا لقرائتكم خبر عشق تاريخ الوطن يتجلى في منصة «المتعب» الأرشيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين الهواية والتوثيق برزت مشاركة الشاب عبدالله المتعب، المشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023، المستمرة أعماله حتى 7 أكتوبر المقبل، بعرض مجموعة من النسخ القديمة لمجلات محلية وعربية وأجنبية، دونت صفحاتها جانبا من تاريخ وسيرة ملوك المملكة، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأ شغف «المتعب» منذ 2011، باقتناء المجلات والمطبوعات التي تركز على ملوك المملكة وتاريخهم، لتصبح لديه مجموعة واسعة وثرية وفريدة عن ملوك المملكة، وحديث العالم عنهم وكذلك صورهم، ومع ازدياد حصيلة المطبوعات اقترح عليه بعض الأصدقاء أهمية تداولها على نطاق واسع وإتاحتها لأكبر عدد ، ليبدأ حينها بالتفكير بجدية بتحويل هوايته إلى معرض فني سعودي عريق.

وفي 2020، دشن «المتعب» مشروعه بدار النشر «MANFALAH_VINTAGE»، التي جذبت كثيرا من زوار معرض «كتاب الرياض».