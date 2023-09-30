دراسات سعودية لاضطرابات النوم والساعة البيولوجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برز طب واضطرابات النوم واضطراب الساعة البيولوجية، بصفته أحد التخصصات الحديثة طبيا ويعنى بتشخيص وعلاج المشكلات المؤثرة على حيوية عملية النوم وانعكاسها على وظائف جسم الإنسان الجسدية والعقلية، وبدأ هذا النوع من الطب يأخذ منهجه البحثي ليسجل في تصنيفه العالمي نحو 87 اضطرابا لكل منها منهج تشخيصي وطرق علاجية.

ونظرا لأهمية هذه العملية البيولوجية أنشأت كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود «المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم» عام 2002م، ليكون أول مركز أكاديمي وبحثي وتدريبي متخصص ورائد في ذات المجال على مستوى المملكة، بهدف سد الفجوة العلمية في هذا الجانب.

وتميز المركز ضمن إجراءات تشخيصية كان نتاجها 8500 دراسة لتشخيص حالات نادرة لاضطرابات النوم، قدمت ضمن مشاركات علمية في عدة مؤتمرات دولية، فضلا عن نشرها في مجلات علمية محكمة، انعكست نتائجها على تلقي المركز طلبات تعاون من جهات متخصصة في عدة دول.

ويجري المركز الفحوصات على الحالة محل التشخيص تشمل تخطيط النوم (PSG) لمراقبة نشاط الدماغ والتنفس وحركات القلب والساق والبطن والصدر، حيث تستخدم أجهزة الفيديو لمراقبة الحركات غير الطبيعية، وتسجيل مستوى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم أثناء النوم، إضافة إلى فحص نوم متنقل غير مراقب من قبل فني النوم إما عن طريق استخدام جهاز فحص النوم الشامل أو جهاز فحص النوم الجزئي.

الفئات التي يخدمها المركز: