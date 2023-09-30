6 مبادرات سعودية توفر الأمن الغذائي وتعزز الزراعة المستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تلاقت أهداف التنمية المسـتدامة الــ17 التي حددتها الأمم المتحدة مـع رؤية 2030 كان برنامـج التحول الوطني نقطة البدايـة لتنفيذ وتطبيق رؤية 2030 ونوعت السـعودية اقتصادهـا الوطني، واعتمـدت على مصادر دخـل أخرى غير تقليدية، وطبقت القياسـات المالية من أجل إيجاد فائض مالي لتمويل المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها في رؤية 2030 وأهداف برنامج التطور المستدام.

كما حققت المملكة تقدما في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنت شراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل التنمية المسـتدامة.

وتواصـل «مكـة» فـي تقاريرها التـي بدأتهـا تقديم جهود السـعودية في تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة، وذلك من خلال الهدف الثاني، وهـو القضاء على الجـوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

وتعتبر المملكـة من كبرى الدول المسـاهمة على مسـتوى العالم في برامـج مكافحة الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي على المسـتوى المحلـي والعالمي، كما أنها تهدف إلى زيادة نسـبة مسـاهمة القطاع الزراعي بالمملكة في الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية للمملكة.