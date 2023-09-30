بناء القدرات وتأهيل الكوادر في مجال الطب الوراثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطب الوراثي، افتتح مساعد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور معتز الرويثي أمس الأول فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر الجاري وسط حضور دولي من أطباء الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي، والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بالاختصاص ذاته من مجالات الطب الأخرى، من داخل المملكة وخارجها.

وأعرب الرويثي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم الذي يجده القطاع الصحي بشكل عام، ومجال مكافحة الأمراض الوراثية بشكل خاص، منوها بهذا المؤتمر الذي يشجع بناء القدرات وتبادل الخبرات، وسط مشاركة مجتمعية تشجع مثل هذه الجهود، وفق معطياتِ تحقيقِ رؤيةِ المملكة 2030.

وشهد الافتتاح كلمة رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي البروفيسور أمل الهاشم، والتي أكدت أن الجمعية تسير وفق نمو متوازن لتدخل عامها الخامس عشر محققة كثيرا من المنجزات التي أسهمت في ترسيخ وتطوير خدمات الطب الوراثي، منوهة بالدعم الذي تجده الجمعية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتورة ملاك الغامدي، أن المؤتمر الذي اعتمدت ساعاته العلمية بـ16 ساعة تعليم طبي مستمر، يعد امتدادا لسلسلة المؤتمرات التي تعقدها الجمعية السعودية للطب الوراثي في إطار جهود الجمعية لتعزيز شمولية منهجها العلمي الذي ترمي خلاله إلى إرساء المفاهيم الصحية والتوعوية، والرفع من مستوى العاملين في خدمات الطب الوراثي.

أهداف المؤتمر