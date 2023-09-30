شكرا لقرائتكم خبر المواقع التاريخية.. رحلات استكشافية لقاصدى الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجذب المساجد والمواقع التاريخية بمكة المكرمة قاصدي بيت الله الحرام وزائري مكة المكرمة خاصة في يوم الجمعة، حيث توفر المكاتب السياحية لضيوفها تنظيم رحلات لهذه الأماكن سواء كانت مساجد تاريخية أو مواقع شهدت أحداثا تاريخية.

وتبرز في مقدمة هذه المواقع التاريخية التي يحرص على زيارتها المعتمرون بعد أداء مناسكهم زيارة المشاعر المقدسة وجبل الرحمة وجسر الجمرات ومن المساجد التاريخية مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها في منطقة التنعيم الذي يعد أقرب الحل للمسجد الحرام وهو المسجد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بالخروج إليه والاعتمار من عنده.

كما يحرص المعتمرون وقاصدو مكة المكرمة على زيارة مسجد الحديبية والتعرف على مكانته التاريخية، حيث يقع المسجد بمنطقة الشميسي، ويبعد قرابة 24 كلم من المسجد الحرام وقرابة 2 كلم من حد الحرم، ولقد تم بناء مسجد حديث بجوار المسجد الأثري القديم المبني بالحجر الأسود والجص وسميت منطقة الحديبية بهذا الاسم نسبة إلى بئر الحديبية قرب الشجرة التي بويع الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - تحتها والتي تسمى تاريخيا بيعة الرضوان.