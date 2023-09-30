تسليم المنازل المرممة للمستفيدين في 3 مدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت جمعية ترميم المرحلة الأولى من المنازل المرممة لمستفيديها في محافظتي الأحساء وحفر الباطن وفي مدينة الرياض ضمن مبادرة مجموعة «روشن»، بحضور ممثلي وكالتي الإسكان التنموي والضمان الاجتماعي والتمكين وأعضاء ترميم ومسؤولي مجموعة روشن.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «ترميم» حمد الخالدي، أن المبادرة تهدف إلى ترميم 75 منزلاً بالمملكة يستفيد منها أكثر من 450 مستفيدا ومستفيدة، وذلك في إطار الشراكة بين الجمعية ومجموعة «روشن» والتي أثمرت عن انطلاق أول مشروع للترميم في 7 مناطق بالمملكة بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين ريال، وتهدف إلى رفع جودة الحياة وخلق الأثر المستدام وتحسين نمط حياة المستفيدين، مؤكدا أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع.
وأضاف، «إن المرحلة الأولى للمبادرة تضم ترميم 37 منزلا وتشمل الثانية 38 منزلا منها 20 منزلا في الشرقية و20 منزلا في الرياض و12 منزلا في مكة المكرمة و12 منزلا في المدينة المنورة، بينما سيتم ترميم 4 منازل في جازان و3 منازل في عسير و4 منازل في الحدود الشمالية، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة في أعمال الترميم، من خلال 14 مبادرة تطوعية بواقع فرصتين لكل مدينة، بإجمالي أكثر من 2,400 ساعة تطوعية.
المرحلة الثانية:
- 20 منزلا في الشرقية.
- 20 منزلا في الرياض.
- 12 منزلا في مكة المكرمة.
- 12 منزلا في المدينة المنورة.
- 4 منازل في جازان.
- 3 منازل في عسير.
- 4 منازل في الحدود الشمالية.
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