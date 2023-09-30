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حريق في الرياض يلتهم 9 سيارات

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أحوال جوية غير مستقرة شمال المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق...

1b355d1619.jpgجدة: يمن لقمان
21bd24e0b3.jpg15 ربيع الأول 1445 هـ

الزوار يتوافدون على قباء

يشهد مسجد قباء توافد عدد كبير من الأهالي والمعتمرين والزوار خاصة يوم السبت، مقارنة بالأيام الأخرى، في ظل العمل القائم من هيئة تطوير...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png15 ربيع الأول 1445 هـ

صاري جدة ينهي الاختناقات المرورية

ساهم فتح جسر تقاطع صاري مع الملك فهد لخدمة السيارات العابرة بجدة في انسياب الحركة المرورية، كما أطلقت الأمانة نفق طريق الأمير محمد...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png15 ربيع الأول 1445 هـ

12 ألف م3 مخلفات بناء

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 12.481مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن...

icon-clock.png15 ربيع الأول 1445 هـ
ع / عام / الرمان الأسود .. يبهر زوار مهرجان الرمان 12 بالباحة (واس)1445-03-15 هـ

نوع فريد يبهر زوار مهرجان الرمان في الباحة

كشف مهرجان الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، عن وجود عدة أنواع من الرمان الذي...

icon-byline.pngالباحة: دوت الخليج
icon-clock.png15 ربيع الأول 1445 هـ

المملكة تستضيف مؤتمرا دوليا للصحة الحيوانية

تستضيف الرياض غدا المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023، الذي ينظمه المركز الوطني...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png15 ربيع الأول 1445 هـ

إتفاقية بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية

وقعت جامعة الفيصل، الخميس الماضي، إتفاقية تعاون مع جمعية المسؤولية المجتمعية، حيث مثل الجامعة في التوقيع الأميرة الدكتورة مها بنت...

icon-byline.pngالأحساء: دوت الخليج
icon-clock.png15 ربيع الأول 1445 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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