إتفاقية بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية

وتهدف الاتفاقية إلى بناء الشراكة بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية لنشر وتعميم الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتنظيم البرامج المستدامة المختلفة التي تعزز دور الجامعة في تحقيق المسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات و الملتقيات والمعارض في مجال المسؤولية المجتمعية.
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