شكرا لقرائتكم خبر عن حمدو الهوني يضع البصمة الأولى مع الوداد المغربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

نجح اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني في وضع بصمته الأولى مع فريقه الجديد نادي الوداد المغربي وذلك في شباك نادي هافايا كوناكري الغيني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس لحساب مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الهوني يضع بصمته الأولى مع الوداد المغربي

ودفع الدرب عادل رمزي باللاعب حمدو الهوني على حساب محمد اوناجم في مركز الجناح المهاجم لينجح اللاعب في رد الجميل لمدربه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين ليعزز من تقدم فريقه الذي سجل الهدف الأول بأقدام النجم يحيى عطيه الله في الدقيقة السادسة عشر.

يُذكر أن الهوني سبق وأن انضم لصفوف نادي الوداد في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي ليلتحق بمواطنه مؤيد اللافي الذي يلعب في صفوف العملاق المغربي منذ ثلاثة مواسم.